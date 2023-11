Pagelle Milan Borussia Dortmund: Chukwueze non basta, Giroud tradisce

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta giornata dei gironi di Champions League: pagelle Milan Borussia Dortmund

(inviato a San Siro) – I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League: pagelle Milan Borussia Dortmund

TOP: Chukwueze

FLOP: Giroud

VOTI:

Maignan 6– Prova a intercettare il rigore di Reus intuendone anche la direzione, la conclusione però è imparabile. Per il resto attento quando serve. Fa un mezzo miracolo sul tiro di Adeyemi ma non basta ad evitare il gol. Salvato dalla traversa sul tiro di Fullkrug

Calabria 6– Primo tempo a due facce. Prima commette il fallo da rigore su Bynoe Gittens poi serve l’assist per il pareggio di Chukwueze. Ha l’occasione per il gol della rimonta ma la cestina di testa

Thiaw 6– Partita attenta, chiude e copre in difesa quando serve, insieme a Tomori argina le iniziative del Borussia Dortmund. Esce per infortunio (51′ Krunic 6)

Tomori 6– Partita attenta e bravissimo in copertura almeno in un paio di occasioni, contiene le iniziative avversarie sfruttando fisico e velocità

Theo Hernandez 6– Potrebbe spingere molto di più, è propositivo ma le sue qualità soprattutto in attacco sono ben altre

Reijnders 6 – Fraseggia tra le linee e si propone spesso al limite dell’area alla ricerca della conclusione vincente ma la difesa è brava a chiudere le sue iniziative

Loftus 6 – Usa fisico e tecnica per difendere più di un pallone in mezzo al campo, propositivo in fase offensiva, non disdegna a buttarsi nella mischia

Adli 6 – Spinge, corre, verticalizza e lotta su ogni pallone che passa dalla sue parti, potrebbe velocizzare in un paio di occasioni in più il gioco ma non sfrutta il tempismo giusto. (76′ Jovic 6)

Chukwueze 6,5– si sblocca dopo tante difficoltà di inserimento dovute anche all’infortunio. Sfrutta l’assist di Calabria per mettersi in proprio e finalizzare con il gol una grande giocata (76′ Chaka Traorè 6)

Pulisic 6 – offre a Calabria un cioccolatino con un cross che il capitano rossonero dovrebbe solo trasformare in rete ma che non fa, sprecando di testa. Buoni spunti

Giroud 5,5– Si prende la responsabilità dal dischetto per calciare il rigore che potrebbe sbloccare il match. Si fa ipnotizzare da Kobel. Poi ha pochi altri palloni giocabili