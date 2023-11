Moviola Milan Borussia Dortmund: gli episodi dubbi del match, valido per la quinta giornata dei gironi di Champions League 2023/24

(inviato a San Siro – Il Milan affronta il Borussia Dortmund, nel match valido per la quinta giornata di Champions League 2023/24. Dirige l’incontro Istvan Kovacs . Assistenti: Vasile Florin-Marinescu. IV Ufficiale: Birsan VAR: Van Boekel AVAR: Popa. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN BORUSSIA DORTMUND LIVE

1′ Inizia il match

5′ Calcio di rigore per il Milan – sul tiro di Cukwueze fallo di mano di Schlotter

9′ Calcio di rigore per il Dortmund – Calabria atterra in area di rigore rossonera Bynoe Gittens

45’+3′ Kovcas nonostante i due rigori assegnati per il resto concede pochi falli e non ammonisce nessuno in questo primo tempo

45’+3′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo