Alessandro Bonan parla così del momento di crisi del Milan. Le dichiarazioni del giornalista negli studi di Sky Sport

Alessandro Bonan parla così del momento di crisi del Milan. Le dichiarazioni del giornalista negli studi di Sky Sport.

«È importante che Leao riesca a capire che il suo ruolo è cambiato: non si deve accontentare in più ed è in grado di fare molto di più e in grado di aiutare molto di più Giroud.»