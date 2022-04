Gilardino: «Milan meritatamente in vetta. Sarà una lotta fino alla fine». Le parole dell’ex attaccante rossonero alla Gazzetta dello Sport

Alberto Gilardino parla così del momento del Milan in vista della gara di domani con il Bologna. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

SCUDETTO – «Sarà una lotta fino alla fine, che coinvolgerà le prime quattro. Vincerà chi ha più sangue freddo. Il Milan però ha un calendario più agevole sulla carta».

BOLOGNA – «Qualcuno dietro può perdere punti. I rossoneri meritano la vetta, hanno identità e consapevolezza. Senza Mihajlovic in panchina, però, gli avversari avranno stimoli importanti: vorranno regalargli un po’ di felicità.»

MIHAJLOVIC – «Gli auguro tutto il meglio, posso solo immaginare la battaglia che sta affrontando. È un grande uomo e un tecnico preparato, sono fortunato ad aver lavorato con lui a Firenze. Mando un abbraccio forte a Siniša e alla famiglia»

PROSSIMO ATTACCANTE – «Dico Gianluca Scamacca. E farei un pensierino su Domenico Berardi. Sarebbe importante per rilanciare la Nazionale, dove Ciro Immobile non riesce ad esprimersi come vorrebbe».

ITALIA FUORI DAL MONDIALE – «Bisogna essere grati a Roberto Mancini e alla squadra, sia per il trofeo che per com’è arrivato, attraverso il gioco. Purtroppo temo si tratti di un’eccezione: tolto questo successo, tra Nazionale e club non vinciamo in campo internazionale dal 2010».