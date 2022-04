Milan Bologna, dubbio trequarti: Brahim Diaz insidia Kessiè

Stefano Pioli ha un solo dubbio di formazione in vista del match di domani sera tra Milan e Bologna. Le ultime

Stefano Pioli disegna il suo Milan in vista del match contro il Bologna. Il tecnico rossonero, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha un solo vero dubbio in vista della gara di domani a San Siro: chi giocherà sulla trequarti.

Nelle ultime ore Brahim Diaz ha guadagnato terreno su Kessiè. Dopo aver lavorato a Milanello per tutta la pausa nazionali, lo spagnolo potrebbe riconfermare la titolarità guadagnata nell’ultimo match a Cagliari. Pioli farà la sua scelta dopo l’allenamento di domani.