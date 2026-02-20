Connect with us

Milan da big match, in Serie A fa bottino con la parte sinistra: punti e risultati ottenuti

16 minuti ago

Milan

Milan che si esalta contro le squadre della parte sinistra della classifica: ecco quanti punti ha conquistato

Mercoledì sera nel recupero della 24esima giornata del campionato di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri ha ottenuto un solo punto contro il Como di Cesc Fabregas. Decisivo il pallonetto di Rafael Leao che ha consentito ai rossoneri di pareggiare l’iniziale vantaggio siglato da Nico Paz.

Un pareggio che fa scivolare il Diavolo a -7 dall’Inter capolista, complicando così i sogni di raggiungere lo Scudetto. D’altra parte è un risultato che allunga la striscia di risultati utili consecutivi conquistati: diventano 24, l’ultima sconfitta risale sempre alla prima giornata, contro la Cremonese. C’è un altro dato da sottolineare: i punti contro le squadre della parte sinistra della classifica.

Il Milan fa un grande bottino contro le squadre della parte sinistra della classifica

La squadra di Allegri ha infatti conquistato 26 punti in 12 partite contro le prime dieci della classifica (Milan escluso ovviamente). 7 vittorie e 5 pareggi, è l’unica a non aver mai perso contro club di questa zona di classifica.

