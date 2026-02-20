News
Milan da big match, in Serie A fa bottino con la parte sinistra: punti e risultati ottenuti
Milan che si esalta contro le squadre della parte sinistra della classifica: ecco quanti punti ha conquistato
Mercoledì sera nel recupero della 24esima giornata del campionato di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri ha ottenuto un solo punto contro il Como di Cesc Fabregas. Decisivo il pallonetto di Rafael Leao che ha consentito ai rossoneri di pareggiare l’iniziale vantaggio siglato da Nico Paz.
Un pareggio che fa scivolare il Diavolo a -7 dall’Inter capolista, complicando così i sogni di raggiungere lo Scudetto. D’altra parte è un risultato che allunga la striscia di risultati utili consecutivi conquistati: diventano 24, l’ultima sconfitta risale sempre alla prima giornata, contro la Cremonese. C’è un altro dato da sottolineare: i punti contro le squadre della parte sinistra della classifica.
Il Milan fa un grande bottino contro le squadre della parte sinistra della classifica
La squadra di Allegri ha infatti conquistato 26 punti in 12 partite contro le prime dieci della classifica (Milan escluso ovviamente). 7 vittorie e 5 pareggi, è l’unica a non aver mai perso contro club di questa zona di classifica.
LEGGI LE ULTIMISSIME SUL MILAN
Ultimissime Milan
Video
Accomando elogia il lavoro di Allegri: «Non capisco chi dice che non migliora i giocatori. Guardate Pavlovic e Bartesaghi. Lo Scudetto? Dico questo…» – VIDEO
Orazio Accomando, intervistato in esclusiva a Calcionews24, ha parlato così di Massimiliano Allegri e del suo lavoro al Milan Orazio...