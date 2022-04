Milan, Bakayoko separato in casa: ritorno al Chelsea in vista

Tiemouè Bakayoko sembra essere un elemento estraneo alla rosa del Milan. Nelle ultime 12 gare il centrocampista non è mai sceso in campo

Quello di Tiemouè Bakayoko è un vero e proprio caso. Dopo aver giocato titolare contro Venezia e Spezia, il centrocampista francese non ha più disputato un singolo minuto con la maglia del Milan. Una scelta tecnica netta per Stefano Pioli.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i suoi agenti sono a Milano in queste ore per incontrare la dirigenza rossonera. Per lui è molto probabile un ritorno anticipato al Chelsea a fine stagione.