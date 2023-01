Milan, Bakayoko in uscita: dirigenti dell’Adana Demirspor in Italia

Tiemouè Bakayoko è ormai ai margini della rosa del Milan e il suo futuro potrebbe essere in Turchia. Le ultime

Tiemouè Bakayoko ha ormai da tempo le valigie in mano. Il francese è ai margini della rosa del Milan e, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci potrebbero essere delle novità in tempi brevi per il suo futuro.

Il Chelsea sta lavorando per risolvere in anticipo il suo prestito in rossonero. Intanto a Milano sono presenti i dirigenti dell’Adana Demirspor, club in prima fila per acquisirlo già a gennaio.