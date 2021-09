Milan: l’attacco convince anche senza Ibrahimovic e Giroud. Pioli vola

Il Milan di Stefano Pioli non si è lasciato condizionare dalle assenze in attacco, i rossoneri hanno convinto anche con i piccoletti

Nonostante le assenze pesanti di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, questo Milan è stato in grado di convincere in attacco con i ‘piccolettiì Brahim Diaz e Rebic.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport che ha titolato così stamattina sull’attacco dei rossoneri: «La Banda Bassotti incanta, segna e Pioli vola in alto». Il reparto offensivo sta facendo bene, in attesa del ritorno dei due big, che potrebbe dare una marcia ulteriore.