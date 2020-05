Milan, alla ripresa maggiore spazio per Paquetà e Leao

Rafael Leao e Lucas Paquetà saranno chiamati a raddrizzare l’alquanto deludente stagione fin qui disputata. Pioli punterà su di loro

Il Milan si appresta a riprendere la stagione agonistica 2019/20 a partire dalla sfida di Coppa Italia contro la Juventus del prossimo 13 giugno. Una gara che conterà tra i rossoneri diversi sicuri assenti (Ibra, Castillejo e Theo Hernandez) e il dubbio Kessié allenatosi solo da ieri con il gruppo.

La semifinale di ritorno ma anche le successive gare di campionato saranno l’occasione per Rafael Leao e Lucas Paquetà, due amici dentro e fuori dal campo, di raddrizzare una stagione alquanto deludente per entrambi. Arrivati al Milan per una spesa complessiva di circa 70 milioni di euro, hanno raccolto solo due gol e 3 assist cumulati in questa annata. L’infortunio di Ibrahimovic, i cinque cambi e il calendario fitto imporranno a Pioli di puntare con maggiore costanza su di loro in questo finale di stagione.