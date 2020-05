Kessie ritorna ad allenarsi in gruppo: Pioli ha finalmente il suo punto fermo

Pioli può tirare un sospiro di sollievo e da stamattina ha avuto l’opportunità di allenare l’intero gruppo: Kessie è ufficialmente tornato

Kessie ha passato brillantemente i due tamponi per il Coronavirus ricevendo due esiti negativi e per questo è stato reintegrato in gruppo. Lui e i suoi compagni infatti si stanno preparando sotto gli occhi di Pioli per la ripresa del campionato il 20 giugno ma ancora prima per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus in data 13 giugno e l’eventuale finale del 16 giugno.

Pioli potrà contare al 100% su un giocatore pilastro del centrocampo al Milan e, nonostante le voci di mercato che lo vogliono in uscita, ora dovrà concentrarsi a pieno su questo finale di stagione.