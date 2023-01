Milan, Adli verso il prestito: trattativa avviata con la Sampdoria

Calciomercato Milan: trattativa avviata per il prestito di Adli alla Sampdoria. Le ultime sul centrocampista francese

La Sampdoria ha avviato una trattativa con il Milan per Yacine Adli. Il centrocampista ex Bordeaux potrebbe lasciare i rossoneri, durante la sessione invernale di calciomercato, per cercare maggior minutaggio altrove.

I blucerchiati, secondo quanto riportato da SampdoriaNews24, hanno intensificato i contatti con la dirigenza milanista per cercare di strappare un accordo: al momento, si ragiona sul prestito secco fino al termine della stagione senza diritto di riscatto. Accordo quasi raggiunto tra le parti, ma per la fumata bianca occorre anche il sì definitivo di Adli.