Milan, quanti addi in giornata: da Vranckx a Dest e Tatarusanu, ecco chi ha salutato la formazione rossonera

Dopo gli addi di Ibrahimovic e Brahim Diaz, il Milan ha salutato nei giorni scorsi anche Tonali. Ma non finisce qui: oggi è il giorno in cui comincia la stagione ed è anche il day after dei prestiti e dei contratti in scadenza.

Cinque giocatori in particolare sono arrivati a fine corsa: Dest, Vranckx e Bakayoko, in prestito rispettivamente da Barcellona, Wolfsburg e Chelsea, e Tatarusanu e Mirante, in scadenza di contratto. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.