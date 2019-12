Milan, 2019 da dimenticare: contro l’Atalanta due categorie di differenza

Milan, si chiude nel peggiore dei modi l’annus horribilis 2019: oggi contro l’Atalanta due categorie di differenza

Il Milan questo pomeriggio a Bergamo ha chiuso nel peggiore dei modi l’annus horribilis 2019: 5-0 netto e meritatissimo da parte dei padroni di casa che oggi, sul campo, hanno dimostrato una superiorità clamorosa nei confronti di una squadra, una società costruita (e questo è l’aspetto ironico) per scalzare proprio l’Atalanta in classifica.

La verità è che oggi in campo tra le due squadre si sono evidenziate disparità tecniche e atletiche senza attenuanti: una squadra (l’Atalanta) che lotta a pieno titolo per la conferma in Champions e l’altra (Milan) ben più vicino alla retrocessione che all’Europa.

Il 5-0 ci sta tutto perché è stato maturato in ogni zolla del campo, in una superiorità piena che ricordava più un’amichevole tra prima squadra e Primavera se non fosse stato per la splendida cornice offerta dai tifosi della Dea e dai 5000 umiliati supporter milanisti.

Maldini, Massara, Boban, Gazidis e Pioli prendano nota: per fare bene più che i soldi, lo stadio di proprietà e le plusvalenze, servono le idee e il coraggio di applicarle.