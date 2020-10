Miglior gol del mese: vince la rete di Ibra nel derby VIDEO

E’ di Zlatan Ibrahimovic il miglior gol del mese di ottobre, votato dai tifosi rossoneri.

Il club rossonero aveva presentato il suo gol, insieme a quelli di Brahim Diaz, Theo Hernandez e Saelemaekers come i principali quattro candidati alla vittoria. Non c’è stata storia, la rete di Ibra nel derby contro l’Inter si è aggiudicata il primato.

🔝 BEST GOAL FROM OCTOBER ⚽

It was a tight race, but @Ibra_official‘s derby decider wins the goal of the month 🤩

Una bella lotta, vinta da Zlatan: il suo gol nel Derby è il migliore del mese 🤩 #SempreMilan pic.twitter.com/c7aKxwKPIj

— AC Milan (@acmilan) October 31, 2020