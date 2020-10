Milan, miglior gol di ottobre: scegliete il vostro preferito VIDEO

Qual è stato il miglior gol messo a segno dal Milan nel mese di ottobre? E’ questa la domanda che il club rossonero pone hai propri tifosi tramite un video-tweet, dentro il quale raccoglie alcune delle reti più belle degli ultimi 30 giorni.

Potete scegliere tra quello di Brahim Diaz contro il Celtic, quello di Theo Hernandez contro lo Spezia, quello di Ibrahimovic nel derby contro l’Inter e infine quello di Saelemaekers contro la Roma.

🔝 BEST GOAL FROM OCTOBER ⚽

Who’ll it be this time? Pick your best goal of the month!

Qual è il vostro preferito? Scegliete il miglior gol del mese di ottobre! #SempreMilan pic.twitter.com/ld9oVmKtWf

