Mesjasz: «Sono pronta a raggiungere i miei obiettivi». Le parole della nuova calciatrice rossonera

Malgorzata Mesjasz si è presentata ai sui nuovi tifosi rossoneri ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole della nuova calciatrice rossonera:

«Ciao, sono Małgorzata Mesjasz e sono pronta a raggiungere i miei obiettivi. Sono molto felice di avere l’opportunità di giocare per un Club così importante. È un grande passo in avanti per la mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e giocare».