Mercato, tra Milan e Fiorentina si ribalta la situazione

Il calciomercato tra Milan e Fiorentina negli ultimi anni è stato abbastanza tortuoso. Fino a pochi mesi fa i rossoneri avevano provato a strappare Chiesa e Milenkovic ai Viola, trovando dall’altra parte un muro sulle cifre. A quel punto Maldini aveva cambiato direzione.

D’altra parte i rossoneri avevano fatto uno “sgarbo” a Commisso trovando un accordo con l’Eintracht Francoforte per Rebic: la conseguenza fu una commissione pari a zero per il club toscano. Ora i due club si sono ravvicinati per due motivi: Commisso vorrebbe riaprire la trattativa per Milenkovic che va in scadenza fra un anno, mentre i rossoneri sono interessati a Vlahovic.

Tuttavia, il Milan ormai punta al riscatto di Tomori e non sembra più interessato al difensore serbo. Per Vlahovic la concorrenza è tanta, ma le prossime settimane potrebbero rendere la situazione più chiara.