Mercato Milan, Zirkzee e non solo: c’è un’alternativa di lusso per l’attacco. ULTIME

Mercato Milan, Zirkzee e non solo: c’è un’alternativa di lusso per l’attacco dei rossoneri per la prossima stagione. ULTIME

Calciomercato.com ha svelato importanti aggiornamenti relativi al mercato Milan, sempre a caccia di un nuovo attaccante in vista della prossima estate. Non ci sarebbe soltanto Zirkzee in lista.

Resiste infatti un’alternativa di lusso: si tratta di Jonathan David, vecchio pallino della dirigenza rossonera che da giugno in avanti potrebbe lasciare il Lille per una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro.