Mercato Milan, sintonia totale tra Allegri e la dirigenza rossonera: Tare regalerà due rinforzi al tecnico a gennaio

Mercato Milan, Massimiliano Allegri ha chiesto a Tare e Furlani un attaccante e un difensore a gennaio: club pronto ad accontentarlo

La necessità di intervenire sul mercato di gennaio è stata formalizzata direttamente al piano più alto. Il giornalista Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale YouTube, ha rivelato un’importante indiscrezione di mercato proveniente dalle corrispondenze di Peppe Di Stefano da Milanello: il tecnico Massimiliano Allegri si è recato in sede nei giorni scorsi per un vertice cruciale con la dirigenza.

Il messaggio di Allegri alla società è stato chiaro e categorico, dettato dalle recenti prestazioni della squadra che hanno evidenziato precise carenze, in particolare dopo il pareggio col Sassuolo e le difficoltà negli scontri con le squadre meno blasonate.

Le richieste del Mister per la finestra di gennaio sono due:

Un Attaccante: «Mi serve un attaccante» Un Difensore: «e un difensore»

Questa richiesta è perfettamente in linea con le analisi fatte dagli esperti e con le mosse che la dirigenza (in primis Igli Tare) sta già compiendo.

Mercato Milan, la necessità dei rinforzi

Attacco: La mancanza di un vero centravanti di ruolo, con Leão e Gimenez infortunati e Pulisic e Nkunku costretti ad adattarsi, ha reso evidente la necessità di un profilo come Niclas Füllkrug , per il quale si punta a un prestito secco.

La mancanza di un vero centravanti di ruolo, con Leão e Gimenez infortunati e Pulisic e Nkunku costretti ad adattarsi, ha reso evidente la necessità di un profilo come , per il quale si punta a un prestito secco. Difesa: I troppi gol subiti nelle ultime gare e il bilancio negativo contro le neopromosse hanno confermato la fragilità del reparto arretrato, richiedendo un innesto immediato per dare maggiore stabilità e alternativa ai titolari.

La mossa di Allegri, recandosi in sede per definire le priorità, sottolinea l’urgenza di agire subito per non compromettere la lotta Scudetto e l’obiettivo Champions League. La palla passa ora a Tare e Furlani per accontentare le richieste del tecnico.