Mercato Milan, vertice dirigenziale a Casa Milan. Presente anche Allegri. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’imminente apertura del mercato di gennaio sta intensificando l’attività in casa Milan. La dirigenza rossonera non vuole farsi trovare impreparata e sta lavorando a stretto contatto con lo staff tecnico per definire le priorità e le strategie del Diavolo.

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano in collegamento da Milanello per Sky Sport 24, nei giorni scorsi si è tenuto un importante vertice a Casa Milan che ha coinvolto i dirigenti e Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore livornese. Al centro della discussione: le possibili mosse da attuare nella prossima finestra di mercato, in apertura all’inizio di gennaio.

Igli Tare in Primo Piano a Milanello

La tensione per le decisioni da prendere è palpabile, specialmente dopo il pareggio deludente contro il Sassuolo che ha evidenziato le carenze della rosa corta. A sottolineare l’importanza del momento è la presenza costante del Direttore Sportivo Igli Tare al centro sportivo di Carnago.

Anche in data odierna, Tare, l’esperto dirigente albanese e DS milanista, è presente a Milanello per un colloquio diretto e continuativo con Massimiliano Allegri. Questi incontri quotidiani sono cruciali per allineare le esigenze tecniche dell’allenatore con le strategie di mercato della società. Allegri ha più volte ribadito la necessità di rinforzi mirati per aumentare la solidità difensiva (troppi gol subiti) e la concretezza offensiva.

Le Priorità: Centravanti di Peso e Difesa

Il vertice a Casa Milan e gli incontri a Milanello serviranno a sbloccare trattative complesse. Il nome più caldo per l’attacco resta quello di Niclas Füllkrug, il centravanti tedesco per cui si starebbe lavorando a un prestito, come soluzione immediata e funzionale al gioco di Allegri.

Parallelamente, la dirigenza rossonera e Tare devono affrontare la questione della difesa, un reparto che ha mostrato troppa incertezza e che necessita di un giocatore di esperienza che possa dare affidabilità e leadership ai giovani come Matteo Gabbia e De Winter. La Supercoppa Italiana è ormai alle porte e il Milan deve mostrare di avere risorse adeguate per competere ai massimi livelli. L’attività incessante di Tare è la dimostrazione che il Diavolo è pronto a intervenire in modo concreto per non compromettere gli obiettivi stagionali.