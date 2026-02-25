Connect with us

Mercato Milan, Tare insiste: super talento nel mirino ma c’è un ostacolo da superare

1 ora ago

Mercato Milan, Igli Tare insiste per Valdepenas del Real Madrid: c’è un grosso ostacolo da superare nella trattativa

Il mercato del Milan in questo febbraio 2026 si sposta sulla linea difensiva del futuro. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, i rossoneri hanno messo nel mirino Victor Valdepeñas, talentuoso difensore classe 2006 del Real Madrid. La dirigenza rossonera ha già avviato i contatti con il suo agente, Alejandro Camaño, per sondare la disponibilità al trasferimento a Milano.

Tuttavia, l’operazione si scontra con una politica ferrea delle Merengues.

Mercato Milan, lo stallo sulla clausola del 50%

Il vero nodo della trattativa non è il valore tecnico del giocatore, ma la formula del trasferimento. Il Real Madrid, come sua consuetudine con i giovani della Cantera, preme per mantenere il 50% sulla futura rivendita del calciatore.

Questa condizione, però, non convince il Milan per due motivi:

  • Autonomia sul cartellino: Il club rossonero, sotto la guida di Furlani, preferisce avere il pieno controllo degli asset, senza dover dividere eventuali plusvalenze future con club terzi.
  • Precedenti illustri: L’esperienza recente con Alex Jimenez (arrivato proprio dal Real) ha dimostrato che le trattative con Madrid sono complesse e spesso vincolate a clausole di recompra o percentuali di rivendita.

Il Milan crede fermamente nel potenziale di Valdepeñas — difensore moderno di 1,88 m, rapido e versatile — ma è intenzionato a portare avanti l’operazione solo se riuscirà a eliminare o ridurre drasticamente questa clausola.

