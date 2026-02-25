Calciomercato
Mercato Milan, Tare insiste: super talento nel mirino ma c’è un ostacolo da superare
Il mercato del Milan in questo febbraio 2026 si sposta sulla linea difensiva del futuro. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, i rossoneri hanno messo nel mirino Victor Valdepeñas, talentuoso difensore classe 2006 del Real Madrid. La dirigenza rossonera ha già avviato i contatti con il suo agente, Alejandro Camaño, per sondare la disponibilità al trasferimento a Milano.
Tuttavia, l’operazione si scontra con una politica ferrea delle Merengues.
Mercato Milan, lo stallo sulla clausola del 50%
Il vero nodo della trattativa non è il valore tecnico del giocatore, ma la formula del trasferimento. Il Real Madrid, come sua consuetudine con i giovani della Cantera, preme per mantenere il 50% sulla futura rivendita del calciatore.
Questa condizione, però, non convince il Milan per due motivi:
- Autonomia sul cartellino: Il club rossonero, sotto la guida di Furlani, preferisce avere il pieno controllo degli asset, senza dover dividere eventuali plusvalenze future con club terzi.
- Precedenti illustri: L’esperienza recente con Alex Jimenez (arrivato proprio dal Real) ha dimostrato che le trattative con Madrid sono complesse e spesso vincolate a clausole di recompra o percentuali di rivendita.
Il Milan crede fermamente nel potenziale di Valdepeñas — difensore moderno di 1,88 m, rapido e versatile — ma è intenzionato a portare avanti l’operazione solo se riuscirà a eliminare o ridurre drasticamente questa clausola.