Mercato Milan, scenario a sorpresa per Thiaw! Spunta una vecchia pretendente, la situazione

Mercato Milan, c’è uno scenario a sorpresa per Malick Thiaw: il Newcastle, dopo l’interesse della scorsa estate, potrebbe tornare alla carica

Il futuro di Malick Thiaw si fa sempre più intricato e, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Matteo Moretto, la possibilità di vederlo approdare al Como in questa finestra di calciomercato Milan si allontana progressivamente. Nonostante il Como stia mettendo in atto una vera e propria offensiva per convincere il difensore centrale tedesco, il desiderio del ragazzo di continuare a calcare i palcoscenici del calcio europeo in una competizione continentale sembra prevalere.

Secondo quanto riportato da Moretto, Thiaw nutre una forte ambizione di misurarsi ancora in Europa, un fattore che rende l’offerta del Como, neopromosso in Serie A, meno attraente rispetto ad altre prospettive. Questa preferenza per il calcio europeo di alto livello non è certo una sorpresa per un giocatore del suo calibro, che in passato ha già dimostrato le sue qualità a livello internazionale.

Il vero nodo della questione, e la pista che si fa sempre più concreta, sembra essere la Premier League. Dalla massima divisione inglese, infatti, stanno arrivando segnali di interesse per Thiaw. Non solo semplici apprezzamenti, ma un concreto monitoraggio della situazione da parte di diversi club. Tra questi, il nome che spicca maggiormente è quello del Newcastle United.

Il Newcastle, che già l’anno scorso aveva sondato il terreno per il difensore, è ancora alla ricerca di un rinforzo per il proprio reparto arretrato. Questa necessità li rende particolarmente attenti al mercato dei difensori centrali, e Thiaw rientra perfettamente nel loro identikit. Al momento, non c’è ancora nulla di ufficiale o definitivo, ma Matteo Moretto conferma che il Newcastle sta seriamente valutando di fare un passo concreto per assicurarsi le prestazioni del giovane talento.

Per Malick Thiaw, un trasferimento in Premier League rappresenterebbe un passo successivo molto interessante nella sua carriera. Il campionato inglese è noto per la sua intensità, il suo ritmo elevato e la presenza di alcune delle migliori squadre e dei migliori giocatori al mondo. Misurarsi in un contesto così competitivo potrebbe solo contribuire alla sua crescita e alla sua affermazione a livello internazionale. Oltre alla Premier League, un ritorno in Germania sarebbe un’altra opzione gradita al giocatore, un’ipotesi che lo riporterebbe nel campionato in cui è cresciuto calcisticamente.

In sintesi, mentre il Como continua la sua corte serrata ma sempre meno efficace, il Newcastle si muove con maggiore decisione sul mercato. Gli occhi sono puntati sul futuro di Malick Thiaw, difensore del Milan, con la Premier League che si profila come la destinazione più probabile per il difensore. La conferma di Matteo Moretto aggiunge credibilità a questa ipotesi, rendendo l’attesa per gli sviluppi sempre più frenetica. Sarà la Premier League la sua prossima casa? O ci sarà un clamoroso colpo di scena? Solo il tempo ci darà le risposte.