Mercato Milan, Terracciano è il nuovo vice Maignan! Ecco quanto guadagnerà l’ex Fiorentina

Mercato Milan, Pietro Terracciano è il nuovo vice Maignan: ecco quanto guadagnerà il nuovo secondo portiere rossonero

Il Milan si prepara alla stagione 2025/26 con alcune significative novità nel reparto portieri, frutto delle strategie del nuovo Direttore Sportivo Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Nonostante le voci di mercato che lo volevano lontano da Milano, il titolarissimo Mike Maignan dovrebbe rimanere a difesa della porta rossonera, un sospiro di sollievo per i tifosi milanisti dopo il forte interessamento del Chelsea, che ha poi abbandonato la pista. A meno di clamorosi colpi di scena, Maignan sarà il baluardo tra i pali, nonostante il suo contratto in scadenza a giugno del prossimo anno. Non è affatto esclusa la possibilità che le trattative per il suo rinnovo contrattuale possano riaprirsi, un esito che il club e i suoi sostenitori sperano con fervore.

Pietro Terracciano: Il Nuovo Dodicesimo Rossonero

La vera novità e il cambiamento più rilevante riguarda la posizione di vice-Maignan. Il Milan ha salutato Marco Sportiello, che è tornato all’Atalanta, e ha accolto un nuovo innesto di peso dalla Fiorentina: Pietro Terracciano. Questa mossa strategica è stata una diretta conseguenza dell’addio di Sportiello, poiché il club cercava un nuovo secondo portiere affidabile e con esperienza. L’avventura di Terracciano in viola, dove era diventato il vice di David De Gea, era giunta ai titoli di coda, con la Fiorentina che ha deciso di puntare forte sul giovane Tommaso Martinelli, classe 2006, visto come il portiere titolare del futuro. La scelta di Terracciano testimonia la volontà del Milan di avere un vice di comprovata esperienza e professionalità.

Dettagli del Contratto e Ruolo di Terracciano al Milan

Pietro Terracciano, portiere classe ’90, ha firmato un contratto annuale con il Milan, con scadenza fissata per giugno 2026. Un dettaglio importante è l’opzione di rinnovo per la stagione successiva, fino al 30 giugno 2027, che si attiverà al verificarsi di determinate condizioni. L’ingaggio di Terracciano si aggira attorno ai 800mila euro, una cifra leggermente inferiore al milione, frutto anche di una rinuncia economica da parte del portiere stesso per facilitare il suo trasferimento in rossonero. Questo dimostra la sua forte volontà di vestire la maglia del Milan.

L’AC Milan ha ufficialmente annunciato l’acquisizione di Terracciano a titolo definitivo, specificando: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Pietro Terracciano. Il portiere italiano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026, prolungabile al verificarsi di determinate condizioni fino al 30 giugno 2027”.

Dopo sei stagioni trascorse alla Fiorentina, dove ha saputo farsi apprezzare per la sua professionalità e le sue parate decisive, Terracciano arriva al Milan con il ruolo ben definito di vice-Maignan. Sebbene difficilmente si assisterà a una rotazione frequente dei portieri, Terracciano si farà trovare pronto e a disposizione ogni qualvolta verrà chiamato in causa, garantendo sicurezza e affidabilità alla retroguardia rossonera.

Continuità e Futuro: Lorenzo Torriani Confermatissimo

A completare il reparto portieri, il Milan ha confermato il giovane Lorenzo Torriani, nato nel 2005, che continuerà a ricoprire il ruolo di terzo portiere. La sua presenza è un segnale della continuità nel progetto giovanile del club e della volontà di far crescere talenti “in casa”, garantendo al contempo un ricambio generazionale graduale e ben pianificato.

In sintesi, il calciomercato Milan ha operato con oculatezza nel reparto portieri, mantenendo il proprio top player Maignan, affiancandogli un vice esperto e affidabile come Terracciano, e continuando a investire sui giovani come Torriani. Questo assetto, sotto la supervisione di Tare e Allegri, punta a dare stabilità e sicurezza alla squadra in vista della prossima impegnativa stagione. Lo riporta calciomercato.com.