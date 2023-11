Mercato Milan, si abbassa il prezzo di Taremi: derby per l’attaccante del Porto. Le ultime notizie verso gennaio

Il nome di Mehdi Taremi è accostato oltre al mercato Milan, anche e soprattutto all’Inter che proverà a portare nell’altra sponda di Milano.

Come riporta Tuttosport, l’attaccante è in scadenza di contratto a giugno col Porto, con Coincecao che non vorrebbe però perderlo a metà stagione. L’Inter proverà a far leva sulla situazione contrattuale del giocatore per far scendere le pretese del club portoghese, che in estate chiedeva 20 milioni di euro: adesso dovrebbe scendere intorno ai 10-15. Tornando all’estate, il quotidiano rivela come il nome del centravanti del Porto sia finito nel mirino dei nerazzurri ben prima che si facesse avanti il Milan. Poi la trattativa con i rossoneri è andata scemando, ora l’Inter lo valuta.