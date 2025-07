Mercato Milan, Tare pronto a scartarlo? La pista decade, l’obiettivo è un altro

Mercato Milan, Igli Tare, nuovo DS rossonero, è pronto a scartare la pista che porta a Pubill dell’Almeria: ecco perchè

Il calciomercato Milan si trova ad affrontare una vera e propria emergenza sulle fasce difensive, una situazione che richiede interventi mirati e tempestivi sul mercato. Con la partenza di Theo Hernandez, un addio che pesa enormemente, e la probabile dipartenza di Emerson Royal dopo appena un anno, il club rossonero è chiamato a rafforzare entrambi i lati del reparto arretrato. Le notizie attuali, riportate anche da Tuttosport, suggeriscono una strategia che privilegia alcune operazioni rispetto ad altre, destando curiosità e qualche preoccupazione tra i tifosi.

Sulla fascia destra, la situazione è piuttosto delineata. Il giovane Alex Jimenez è destinato a rimanere e rappresenta un patrimonio del club su cui puntare per il futuro. Tuttavia, con l’addio di Emerson Royal, si apre un vuoto significativo. L’obiettivo primario del Milan per questa posizione è sempre stato Guela Doué dello Strasburgo. Il club francese, però, valuta il suo talentuoso esterno una cifra considerata eccessiva: ben 25 milioni di euro. Una somma che, al momento, sembra frenare l’entusiasmo dei rossoneri.

Di conseguenza, l’alternativa più concreta e reale per la corsia destra è rappresentata da Marc Pubill, giovane e promettente difensore spagnolo dell’Almeria. Pubill è già nel giro della nazionale iberica, un segnale chiaro del suo potenziale e del suo valore. Tuttavia, è proprio qui che entra in gioco la notizia riportata da Tuttosport: “Il Milan frena per Pubill”. Secondo il quotidiano, la corsa al gioiello dell’Almeria vede coinvolti anche il Wolverhampton e, ovviamente, la Juventus, che si è anch’essa iscritta alla lista delle pretendenti. La frenata del Milan è dettata dalla volontà di concludere prima altre operazioni in altre zone del campo, in particolare sulla fascia sinistra.

Questa strategia di mercato solleva interrogativi. Priorizzare gli acquisti sulla sinistra è comprensibile vista la partenza di un pilastro come Theo Hernandez. Attualmente, sulla corsia mancina, il Milan può contare sul solo Davide Bartesaghi e su Filippo Terracciano, per il quale “bisognerà capire dove Massimiliano Allegri lo vede meglio all’interno del suo scacchiere tattico”. La mancanza di un sostituto diretto e di livello per Theo Hernandez è un’urgenza non rinviabile.

In sintesi, il Milan si trova in una fase cruciale del suo mercato difensivo. La ricerca di rinforzi sulle fasce è prioritaria, ma le difficoltà economiche e le strategie di negoziazione stanno rallentando alcune trattative. La situazione di Pubill ne è un chiaro esempio: un giocatore promettente e già in rampa di lancio che il Milan, al momento, preferisce non affrettare per concentrarsi su altre urgenze. Sarà fondamentale per la dirigenza rossonera agire con intelligenza e rapidità per non arrivare impreparati all’inizio della nuova stagione, colmando le evidenti lacune difensive. I tifosi attendono con ansia i prossimi sviluppi, sperando in rinforzi di qualità che possano garantire solidità e profondità a un reparto cruciale come quello difensivo.