Mercato Milan, spunta la candidatura di Jorginho. La situazione

Mercato Milan, il primo obiettivo resta Renato Sanches ma nelle ultime ore spunta la candidatura di Jorginho. Tutti i dettagli

Spunta un nome importante per il Milan in vista della prossima stagione. Come riportato da SportMediaset, la prima scelta del Diavolo per sostituire il partente Kessié resta sempre Renato Sanches ma nelle ultime ore sta prendendo piede l’idea Jorginho.

Il contratto in scadenza nel 2023 e la situazione abbastanza confusa del Chelsea, oltre alla volontà dell’ex Napoli di tornare in Italia, potrebbe favorire quello che sarebbe un clamoroso trasferimento.