Mercato Milan, ecco la situazione portieri: da Sergio Rico a Sportiello. Non dovrebbe arrivare più nessuno per gennaio

Finisce qui il mercato del Milan che coinvolge i portieri. Dopo l’acquisto di Vasquez, nessun numero 1 arriverà a Milanello, per scelte soprattutto dei club di provenienza.

Come scrive calciomercato.com, il PSG ha chiuso le porte per Sergio Rico, così come l’Atalanta per Sportiello.