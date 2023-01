Mercato Milan, primo contatto con il PSG per Sergio Rico: c’è l’ok del calciatore, ma il club francese per ora non da il via libera

Come riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, ci sono stati i primi contatti tra Milan e PSG per Sergio Rico.

C’è l’ ok del giocatore, ma i francesi per ora non danno il via libera perché sperano di liberarsi di Keylor Navas.