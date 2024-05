Gudmundsson Milan: l’Inter punta su queste contropartite per battere la concorrenza. NOVITÀ

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Gudmundsson. L’islandese piace anche all’Inter che punta così a battere la concorrenza

Gudmundsson, attaccante del Genoa, è oggetto di desiderio di molti club, calciomercato Milan compreso. I rossoneri devono fare i conti anche con l’interesse di club italiani come Inter e Juve.

Proprio i neroazzurri studiano la strategia giusta per battere la concorrenza. Come riportato da la Gazzetta dello Sport il duo Marotta-Ausilio pensa ad una soluzione che prevede l’inserimento di alcune contropartite nell’affare con il Genoa per abbassare la cifra cash. I nerazzurri potrebbero sacrificare così alcuni giovani come Zanotti, Oristanio, Pio Esposito e Satriano, profili tutti graditi.