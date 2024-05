Rugani Milan: il doppio OSTACOLO che frena il possibile arrivo in rossonero

Tra i nomi seguiti dal calciomercato Milan per rinforzare la difesa c’è Rugani. Il doppio ostacolo che frena la trattativa

Daniele Rugani è sulla lista dei giocatori nel mirino del calciomercato Milan come rinforzo in difesa in vista della prossima sessione estiva. Tuttavia due ostacoli frenano il possibile colpo.

Come riportato da Alfredo Pedullà infatti mancherebbe solo la firma per il rinnovo con la Juventus, inoltre il secondo ostacolo è rappresentato dalla concorrenza di un’altra rivale italiana, il Napoli.