Mercato Milan, testa ai rinnovi: le ultime sulle trattative per Tomori, Loftus-Cheek e Bartesaghi

Mercato Milan, il tandem Tare-Furlani al lavoro per i rinnovi fino al 2030: pronti i nuovi contratti. Tutti i dettagli

Nonostante il mercato invernale sia ormai alle spalle, la dirigenza del Milan non si ferma e punta a blindare i fedelissimi di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la priorità assoluta è il rinnovo di Fikayo Tomori. Il difensore inglese, colonna portante della retroguardia rossonera, ha un contratto in scadenza nel 2027 e il club ha già messo sul piatto un prolungamento fino al 30 giugno 2030. La proposta prevede la conferma dell’attuale ingaggio da 3,5 milioni di euro annui, un segnale di fiducia reciproca che dovrebbe portare alla firma in tempi brevissimi.

Anche per Ruben Loftus-Cheek il futuro sembra colorarsi stabilmente di rossonero. Nonostante il corteggiamento della Lazio a gennaio, il centrocampista trentenne è considerato inamovibile nello scacchiere tattico di Max Allegri. Una mossa che punta a spegnere sul nascere ogni possibile sirena di mercato.

Mercato Milan, il dossier Bartesaghi: premio e blindatura anti-Arsenal

Non solo i big, il Milan guarda con attenzione anche ai propri talenti fatti in casa. Il nome caldo è quello di Davide Bartesaghi, terzino classe 2005 già vincolato fino al 2030. La società, per allontanare l’interesse concreto dell’Arsenal, è pronta a premiarlo con un ulteriore anno di contratto e un ingaggio triplicato. Questa strategia mira a proteggere uno dei giovani più promettenti della rosa, assicurando ad Allegri una valida alternativa sulla fascia per gli anni a venire.