Tomori Milan, contro il Pisa toccate le 150 presenze in Serie A! Ora il rinnovo: simbolo di rinascita dopo qualche basso

Tomori Milan, contro il Pisa toccate le 150 presenze in Serie A con i rossoneri per il difensore mentre in dirigenza si lavora per il suo rinnovo

La sfida tra Pisa e Milan ha segnato un traguardo significativo per Fikayo Tomori. Il difensore inglese-canadese ha infatti disputato la sua 150ª partita in Serie A, tutte con la maglia rossonera. A riportarlo è Opta, che certifica un dato importante per uno dei pilastri della retroguardia milanista.

Tomori, 150 gare tutte con il Milan

Arrivato dal Chelsea, Tomori aveva subito convinto per personalità, velocità e aggressività difensiva. Nei primi anni in Italia si era imposto come uno dei centrali più affidabili del campionato, diventando rapidamente un punto fermo della difesa rossonera.

Successivamente, complice anche un calo generale della squadra, il rendimento del centrale aveva vissuto una fase meno brillante. Non erano mancate voci di mercato e accostamenti ad altri club, con un possibile addio che però non si è mai concretizzato.

Rinascita sotto Allegri e rinnovo in vista

Dalla scorsa stagione, e in particolare nell’annata attuale sotto la guida di Massimiliano Allegri, Tomori è tornato a migliorare le sue prestazioni. Il tecnico livornese lo ha rilanciato al centro della difesa, restituendogli sicurezza e continuità. Oggi il numero 23 appare di nuovo quel difensore roccioso e affidabile che aveva conquistato tifosi e dirigenza al suo arrivo in Italia.

Il traguardo delle 150 presenze in Serie A arriva in un momento chiave: il Milan è infatti al lavoro per il rinnovo del contratto del difensore. Un segnale chiaro della volontà del club di puntare ancora su di lui come riferimento del reparto arretrato.

Numeri, continuità e leadership: Tomori si conferma una delle colonne del presente e, con ogni probabilità, anche del futuro rossonero.

