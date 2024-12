Mercato Milan, Ricci primo obiettivo per l’estate! Super offerta per portarlo a Milanello

Mercato Milan, Samuele Ricci del Torino è il grande obiettivo dei rossoneri per l’estate: servono almeno 30 milioni di euro

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan sta già progettando i colpi da effettuare a giugno 2025.

Il Milan in estate sicuramente inserirà un nuovo mediano e non è un segreto che Ibrahimovic, Moncada e Furlani abbiamo messo gli occhi soprattutto su Samuele Ricci, del Torino. Ma l’azzurro non si muoverà a gennaio – a meno di sorprese… – e costa molto, sopra i 30 milioni, una cifra che questa proprietà non ha praticamente mai investito. L’idea del Diavolo sarebbe quella di investire una cifra simile a quella spesa per Fofana, ovvero 25 milioni di euro bonus inclusi.