Mercato Milan, clamoroso retroscena su Zirkzee: prima scelta dei rossoneri ma c’è un ostacolo insormontabile

Mercato Milan, spunta il clamoroso retroscena su Zirkzee: i rossoneri avrebbero voluto l’olandese ma le tempistiche hanno favorito Fullkrug

Il mercato del Milan è a un bivio cruciale. Mentre la squadra si trova a Riad per la Supercoppa, la dirigenza è al lavoro per risolvere il vuoto lasciato dall’imminente operazione di Santiago Gimenez. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervenuto sulle colonne de Il Tempo, le strategie rossonere hanno subito un’accelerazione decisa verso la concretezza.

Mercato Milan, il fattore tempo: il problema Zirkzee

Non è un segreto che Joshua Zirkzee sia un profilo che stuzzica da tempo la fantasia di via Aldo Rossi. Tuttavia, Di Marzio è categorico sulle tempistiche:

PAROLE – «Al Milan sarebbe piaciuto aspettare Zirkzee, ma penso che fino al 18-20 gennaio non ci siano margini per poterlo prendere o essere sicuri di stare in corsa».

Aspettare la terza decade di gennaio rappresenterebbe un rischio troppo elevato per Massimiliano Allegri, che si troverebbe ad affrontare gran parte del mese con gli uomini contati e un reparto offensivo orfano di un vero riferimento centrale.

La soluzione immediata: Niclas Füllkrug

A differenza del complesso affare Zirkzee, la pista che porta a Niclas Füllkrug offre garanzie di rapidità che in questo momento sono fondamentali. Il Milan vuole avere il nuovo attaccante “il prima possibile” per inserirlo immediatamente negli schemi del tecnico livornese.

Il centravanti tedesco del West Ham, già accostato con forza al club nelle ultime ore (anche da The Athletic), rappresenta il profilo ideale per un innesto instantaneo: fisico, esperto e pronto a dare battaglia in area di rigore. L’obiettivo della dirigenza è chiudere l’affare in tempi record, possibilmente subito dopo la finale di Supercoppa, per consegnare ad Allegri la forza d’urto necessaria per la rincorsa Scudetto.