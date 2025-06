Mercato Milan, retroscena confermato! Incontro in sede e accordo raggiunto. I dettagli

Mercato Milan, confermato il retroscena su Svilar: giovedì nella sede rossonera incontro con i procuratori di Svilar. I dettagli

Giovedì scorso, un incontro cruciale ha avuto luogo tra i dirigenti del calciomercato Milan e gli agenti di Mile Svilar, portiere di proprietà della Roma. L’esito di questo summit, secondo quanto riportato da Daniele Longo, è stato piuttosto positivo per quanto riguarda l’intesa con il giocatore: un contratto da 4 milioni di euro più bonus non sembra essere un ostacolo insormontabile per il Diavolo. La vera sfida, e quella più complessa, si presenta ora sul fronte delle trattative con la Roma, che valuta il proprio estremo difensore in maniera significativa.

L’interesse del Milan per Svilar non è una novità e si inserisce in una strategia più ampia di rinnovamento e rafforzamento della rosa. Il portiere serbo, classe 1999, ha dimostrato notevoli qualità e margini di miglioramento, diventando un profilo appetibile per diversi club. La sua esperienza, nonostante la giovane età, e le sue prestazioni, seppur non continue a causa di una concorrenza agguerrita, hanno catturato l’attenzione dei rossoneri, alla ricerca di un portiere che possa rappresentare il futuro tra i pali di San Siro.

L’accordo di massima con Svilar e il suo entourage rappresenta un passo fondamentale. Avere il “sì” del calciatore è spesso il primo, e talvolta il più difficile, scoglio da superare in una trattativa di mercato. I 4 milioni di euro più bonus, cifre importanti ma non esorbitanti per un portiere con il suo potenziale, indicano la volontà del Milan di investire su di lui e offrono a Svilar una prospettiva di crescita e un ruolo potenzialmente più da protagonista rispetto a quello attuale nella capitale.

Tuttavia, la strada per portare Svilar a Milanello è ancora lunga e tortuosa. La Roma, proprietaria del cartellino, ha dimostrato di non voler fare sconti. Il club giallorosso, consapevole del valore del suo giocatore e della potenziale richiesta del Milan, sta chiedendo una cifra elevata per liberare il portiere. Questo atteggiamento è comprensibile: la Roma non ha alcun bisogno impellente di cedere Svilar e, anzi, lo considera un elemento di valore all’interno della propria rosa, sia per il presente che per il futuro. La politica del club capitolino è quella di massimizzare il ritorno economico per i propri asset, soprattutto in un contesto di mercato sempre più competitivo.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a colmare il divario economico con la Roma. Potrebbero essere necessarie diverse sessioni di trattativa, con i rossoneri che cercheranno di abbassare le pretese giallorosse, magari inserendo contropartite tecniche o bonus legati a obiettivi specifici. La palla passa ora alla dirigenza milanista, che dovrà dimostrare abilità e pazienza per convincere la Roma a cedere il proprio talentuoso portiere. L’acquisto di Svilar rappresenterebbe un colpo importante per il Milan, non solo per il valore intrinseco del giocatore ma anche per il messaggio che darebbe al mercato: la volontà di costruire una squadra solida e proiettata al futuro, partendo dalle fondamenta, ovvero dalla porta.