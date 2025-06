Mercato Milan, asticella altissima per Leao! Bayern Monaco avvisato, serve un’offerta choc. La cifra

Mercato Milan, i rossoneri fissano altissima l’asticella per Rafael Leao: servono almeno 100 milioni di euro. Ultime

Le voci di mercato continuano a infiammarsi attorno a Rafael Leão, il talentuoso numero 10 del Milan. Sembra che il Bayern Monaco stia emergendo come il club più interessato a sondare il terreno per l’esterno portoghese. Secondo quanto riportato dal rinomato esperto di mercato Fabrizio Romano, anche nelle scorse ore la dirigenza bavarese, in particolare tra gli scout e il nuovo allenatore Vincent Kompany, ha ripreso a discutere intensamente di Leão. Il motivo? Individuarlo come un potenziale sostituto per Leroy Sané, la cui partenza dal club tedesco appare sempre più probabile.

Nonostante l’interesse, Leão non è in cima alla lista delle priorità del Bayern. Attualmente, i bavaresi sembrano concentrati su altri obiettivi. La prima scelta pare essere Nico Williams, l’ala spagnola che sta attirando l’attenzione di molti grandi club, rendendo la concorrenza molto forte. Subito dopo Williams, il Bayern sta monitorando Bradley Barcola, ma il Paris Saint-Germain ha finora mostrato resistenza a qualsiasi ipotesi di cessione. È per queste ragioni che Rafael Leão si configura, per ora, come un’alternativa di alto profilo.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che la situazione è ancora in una fase embrionale. Al momento, non esistono né offerte ufficiali né contatti concreti tra i club. Questo significa che le discussioni interne al Bayern sono ancora esplorative e non si sono tradotte in azioni tangibili sul mercato. Qualora si arrivasse a una proposta formale, ci sarebbero diversi fattori da considerare attentamente. Sarà cruciale comprendere la posizione del Milan, del nuovo tecnico Allegri e, non da ultimo, la volontà dello stesso Leão riguardo al suo futuro.

La Posizione Inamovibile del Milan: Almeno 100 Milioni per Leão

Il calciomercato Milan, dal canto suo, ha subito messo in chiaro la sua posizione inequivocabile: non prenderà in considerazione alcuna contropartita tecnica. E questo vale anche per nomi di alto calibro come Kim Min-jae o Leon Goretzka, calciatori che potrebbero far gola a molti club ma che non rientrano nei piani rossoneri per un’eventuale scambio. La dirigenza milanista è stata perentoria: la trattativa si aprirà esclusivamente per contanti. Ma non un importo qualsiasi.

Per sedersi attorno a un tavolo e iniziare una discussione seria, il Milan richiede un’offerta minima di almeno 100 milioni di euro. Questa cifra così elevata è vista da molti come una vera e propria dichiarazione di incedibilità, un modo per scoraggiare eventuali acquirenti e blindare il proprio gioiello. La volontà del Milan è chiara: Leão è considerato un pilastro insostituibile del progetto, un calciatore con capacità uniche di spaccare le partite e creare superiorità numerica.

L’eventuale cessione di Leão, infatti, scatenerebbe una reazione a catena nel club rossonero, costringendo a una profonda ristrutturazione offensiva. Il valore di mercato di Leão, le sue straordinarie capacità di dribbling, la sua velocità impressionante e la sua visione di gioco lo rendono uno dei pezzi pregiati del calcio europeo. Per questo, il Milan è determinato a non privarsene a cuor leggero, difendendo con forza il suo investimento e il suo capitano in campo. Il futuro di Leão resta un nodo cruciale del mercato estivo, con il Bayern Monaco a monitorare la situazione, ma il Milan fermo sulla sua richiesta astronomica.