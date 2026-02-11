Mercato Milan, dai prestiti possono arrivare 108 milioni euro: ecco la lista tra incognite e certezze

Mercato Milan, i prestiti possono fare ricchi i rossoneri: in arrivo 108 milioni di euro? La lista tra incognite e certezze

Il Milan guarda già al futuro e alla prossima sessione estiva, studiando la strategia per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. La chiave di volta potrebbe arrivare dai tredici calciatori attualmente in prestito: di questi, ben otto sono legati a opzioni di riscatto o obblighi che potrebbero generare un incasso record. Se tutti i tasselli dovessero andare al loro posto, la dirigenza rossonera si ritroverebbe tra le mani un tesoro da 108 milioni di euro.

Le certezze più solide riguardano la Premier League e la Serie A. «Alex Jimenez sta convincendo ed è una pedina insostituibile delle Cherries»: per lo spagnolo il Bournemouth verserà 25 milioni, di cui 12,5 milioni finiranno nelle casse milaniste. A questi si aggiungeranno i 15 milioni certi dell’obbligo di riscatto di Alvaro Morata da parte del Como e i 7 milioni che il Bologna è intenzionato a pagare per trattenere Pobega.

Mercato Milan, incognite e riscatti pesanti: la situazione dei dubbi

Tra le operazioni più remunerative ma ancora in bilico spicca quella di Samuel Chukwueze. Il Fulham è soddisfatto del rendimento dell’esterno, ma la cifra fissata di 24 milioni impone una riflessione profonda ai londinesi. Discorso simile per Lorenzo Colombo al Genoa: l’obbligo di riscatto a 10 milioni è quasi realtà, mancano solo gli ultimi punti per la certezza matematica della salvezza dei liguri.

«L’americano Musah, a oggi, è il riscatto meno probabile» a causa del poco spazio trovato all’Atalanta, che dovrebbe sborsare ben 26 milioni. Anche il futuro di Bennacer alla Dinamo Zagabria resta un’incognita legata alle condizioni fisiche, con un riscatto fissato a 10 milioni. Infine, si attende la salvezza della Cremonese per far scattare i 3,5 milioni previsti per Filippo Terracciano. Un puzzle complesso che, se completato, garantirebbe al Diavolo una potenza di fuoco enorme sul mercato.