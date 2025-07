Mercato Milan, Furlani alza il pressing! Trattativa in via di definizione, la situazione

Mercato Milan, Giorgio Furlani alza il pressing per Estupivian: chiusura prevista nei prossimi giorni? Tutti i dettagli

Il calciomercato estivo vede il calciomercato Milan grande protagonista, con la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, intenzionata a consegnare al neo-allenatore Massimiliano Allegri una rosa completa e altamente competitiva. L’obiettivo dichiarato è tornare a lottare per le posizioni che contano in Serie A e, soprattutto, assicurarsi un posto nella prossima Champions League. Come evidenziato nell’editoriale di Niccolò Ceccarini per TMW, il club di Via Aldo Rossi sta lavorando a 360 gradi, con un’attenzione particolare alle corsie esterne di difesa.

Il nome che spicca con maggiore insistenza per la fascia sinistra è quello di Pervis Estupiñán, talentuoso laterale ecuadoriano attualmente in forza al Brighton. La partenza di un pilastro come Theo Hernández, insieme a quella di Emerson Royal, ha reso prioritario l’intervento in quel ruolo. Estupiñán è considerato la prima vera alternativa e il Milan sta spingendo forte per chiudere l’affare. I contatti tra le due società, Milan e Brighton, sono continui e la distanza tra domanda e offerta si sta gradualmente riducendo. Un fattore cruciale che gioca a favore dei rossoneri è la chiara volontà del giocatore: Estupiñán ha già manifestato il suo desiderio di vestire la maglia del Milan. Il suo potente agente, Jorge Mendes, sta mediando attivamente per facilitare la trattativa, cercando di abbassare le pretese economiche del club inglese. L’ottimismo filtra dagli ambienti milanisti e si spera di arrivare presto a una fumata bianca per l’esterno ventiseienne.

Ma il Milan non si ferma qui. Se la corsia sinistra è quasi definita, anche a destra la società è pronta a sferrare l’attacco decisivo. L’interesse per Marc Pubill, promettente terzino dell’Almeria, è concreto e si tradurrà a breve in una vera e propria proposta economica. Dopo aver superato i test preliminari che hanno fugato ogni dubbio sulla stabilità del suo ginocchio, il club rossonero è pronto ad avviare la trattativa con gli spagnoli.

Oltre ai terzini, il Milan è già intervenuto a centrocampo, assicurandosi le prestazioni di giocatori di spicco come Luka Modric e Samuele Ricci. Si attende con ansia anche una risposta positiva dal Bruges per Ardon Jashari, un altro profilo che andrebbe a rinforzare la mediana. Sul fronte delle uscite, la cessione di Tommaso Pobega al Bologna per 8 milioni di euro è praticamente definita, liberando risorse preziose per le prossime mosse di mercato.

Con Tare e Allegri al timone, il Milan sta costruendo una squadra che promette di essere competitiva su tutti i fronti, pronta a dare battaglia per un piazzamento in Champions League e a far sognare i propri tifosi. L’arrivo imminente di Estupiñán sarebbe un segnale forte delle ambizioni del club.