Mercato Milan, Osimhen ha deciso il proprio futuro: comunicazione arrivata, Tare prende nota

Mercato Milan, Victor Osimhen ha deciso di rimanere al Galatasaray: comunicazione arrivata, rossoneri sullo sfondo

Il futuro di Victor Osimhen sembra sempre più turco. Secondo le recenti indiscrezioni del Corriere dello Sport, l’attaccante nigeriano avrebbe comunicato al Galatasaray la sua chiara volontà di rimanere in Turchia per le prossime stagioni, segnando una svolta significativa in una delle vicende di mercato più intricate dell’estate.

La Scelta di Osimhen: Europa o Denaro?

Dopo aver rifiutato un’offerta faraonica dall’Al-Hilal, che gli avrebbe garantito 35 milioni netti a stagione, Osimhen ha mostrato la sua preferenza per il calcio europeo. Nonostante le sirene arabe e il richiamo di un contratto multimilionario, il giocatore ha optato per la continuità nel Vecchio Continente, trovando nel Galatasaray la sua destinazione ideale. Questa decisione non solo sottolinea il suo attaccamento al calcio di alto livello, ma risolve anche l’ingarbugliata situazione legata al suo futuro, dopo mesi di speculazioni.

La Clausola Rescissoria: La Chiave dell’Affare

Ora la palla passa al Galatasaray. Il Napoli, proprietario del cartellino di Osimhen, non ha alcuna intenzione di fare sconti. La richiesta dei partenopei rimane ferma sul valore della clausola rescissoria: 75 milioni di euro. Questa clausola, valida solo per i club esteri, significa che non sarà necessario un lungo e complesso accordo tra i due club. Per assicurarsi il bomber nigeriano, il Galatasaray dovrà “semplicemente” far recapitare a De Laurentiis un assegno con la somma richiesta. Questa dinamica semplifica, in teoria, il processo di trasferimento, ma al contempo pone una sfida economica significativa per il club turco.

L’Intesa con il Galatasaray e il Sostegno degli Sponsor

Dal canto suo, Osimhen non ha intenzione di rinunciare allo stipendio che il club turco è pronto a garantirgli, stimato intorno ai 12 milioni di euro netti a stagione. Questa intesa economica tra il giocatore e il Galatasaray è totale e rappresenta un fattore chiave nella sua decisione di rimanere in Turchia, come riportato anche da Calciomercato.com. La sfida maggiore per i giallorossi sarà ora quella di reperire i fondi necessari per onorare la clausola rescissoria. A tal proposito, in Turchia si parla di un pool di sponsor pronti a sostenere finanziariamente l’operazione, un segnale della grande attrattiva e dell’importanza che Osimhen rappresenta per il club e per il calcio turco in generale. Questa strategia finanziaria potrebbe essere la chiave per sbloccare l’affare e portare a termine uno dei trasferimenti più discussi di questa sessione di mercato.

Il Sogno del Milan e le Implicazioni Future

Mentre il Galatasaray lavora per concretizzare l’operazione, il nome di Osimhen continua a essere una suggestione anche per altre squadre, come il calciomercato Milan, alla ricerca di un attaccante di peso. Tuttavia, la sua chiara volontà di rimanere in Turchia e l’avanzato stato delle trattative con il Galatasaray sembrano allontanare altre pretendenti. Se l’affare dovesse andare in porto, si tratterebbe di un colpo eccezionale per il calcio turco, che vedrebbe uno dei centravanti più prolifici d’Europa continuare a calcare i propri campi. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Galatasaray riuscirà a raccogliere la cifra richiesta e a ufficializzare la permanenza di Victor Osimhen, consolidando il suo ruolo di protagonista in un campionato sempre più ambizioso.