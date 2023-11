Mercato Milan, Moncada bussa in casa Chelsea: stregato da quel giocatore

Mercato Milan, Moncada stregato da Badiashile del Chelsea: primi contatti con il club inglese per il centrale

Uno degli obiettivi del calciomercato Milan per gennaio sarà anche quello di rinforzare il reparto difensivo visti i due gravi infortuni di Kalulu e Pellegrino e gli acciacchi continui di Simon Kjaer.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome che sta velocemente scavalcando le gerarchie nelle preferenze di Moncada è quello di Badiashile, centrale al Chelsea ed ex Monaco. Il suo status di riserva potrebbe permettere di imbastire l’operazione anche in prestito con diritto di riscatto. L’alternativa, sempre con la stessa formula, è Kiwior dell’Arsenal.