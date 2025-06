Mercato Milan, nome a sorpresa! Moncada pesca in Francia, gradimento confermato. Ultime

Mercato Milan, per il ruolo di terzino destro spunta Vanderson del Monaco: al momento c’è solo un gradimento. Ultime

Le recenti indiscrezioni di mercato vedono il calciomercato Milan fortemente interessato a Vanderson, promettente terzino destro classe 2001 attualmente in forza al Monaco. Tuttavia, come sottolineato da Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, l’interesse rossonero è da intendersi come un mero gradimento e non come una trattativa già avviata o in fase avanzata. Questa precisazione è fondamentale per evitare false aspettative tra i tifosi milanisti, che potrebbero erroneamente credere in un affare imminente.

Moretto ha infatti chiarito che il Monaco considera Vanderson un calciatore di elevato valore e, di conseguenza, lo valuta molto costoso. Questa valutazione elevata rappresenta il primo, e forse più significativo, ostacolo per il club di Via Aldo Rossi. Acquistare un giocatore con un cartellino così oneroso richiede un investimento importante, che il Milan, al momento, sembra non essere in grado di sostenere senza prima operare delle cessioni strategiche.

Il reparto difensivo, in particolare la fascia destra, è uno dei settori su cui il Milan intende intervenire per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tuttavia, per creare lo spazio finanziario e numerico necessario all’arrivo di un nuovo innesto di spessore come Vanderson, è imprescindibile che si concretizzino prima delle uscite. Senza queste partenze, infatti, il margine di manovra per il mercato in entrata risulterebbe estremamente limitato.

Il nome di Vanderson non è affatto una novità negli ambienti di mercato legati al Milan. Il club rossonero ha visionato e seguito il giovane brasiliano per un lungo periodo, segno di un apprezzamento consolidato per le sue qualità tecniche e atletiche. Il terzino del Monaco è un profilo che piace molto alla dirigenza milanista, in virtù delle sue doti offensive, della sua velocità e della sua capacità di coprire l’intera fascia. Queste caratteristiche lo renderebbero un elemento prezioso per il modulo di gioco del Milan, aggiungendo dinamismo e spinta sulla corsia destra.

Nonostante il forte interesse e l’indubbio gradimento, Matteo Moretto si è mostrato scettico sulla fattibilità dell’operazione. Le sue parole suggeriscono che Vanderson sia un nome difficilmente raggiungibile proprio a causa delle elevate richieste economiche del Monaco. Il mercato, si sa, è imprevedibile, ma le premesse attuali indicano che un eventuale approdo di Vanderson al Milan sarebbe subordinato a un notevole sforzo economico e a una serie di operazioni in uscita che, al momento, non sono ancora definite. L’interesse c’è ed è concreto, ma la strada per vedere il talentuoso brasiliano con la maglia rossonera è ancora lunga e piena di ostacoli.