Mercato Milan, Moncada torna sul proprio pupillo a destra! Occasione low cost, può arrivare a queste condizioni

Mercato Milan, Moncada può tornare su Tiago Santos, pupillo del francese e terzino destro del Lille: occasione low cost?

Il calciomercato Milan, sempre attento ai talenti emergenti nel panorama calcistico europeo, sta seriamente considerando una svolta a destra nel prossimo calciomercato. L’attenzione dei rossoneri si concentra, come riportato da Gazzetta.it, su Tiago Santos, il promettente terzino portoghese attualmente in forza al Lille. Questo interesse non è nuovo; il giovane esterno difensivo era già finito nel mirino della dirigenza milanista in passato, ma una recente lunga assenza per infortunio ne ha rallentato il percorso.

Tiago Santos, classe 2002, è un terzino destro dotato di grande dinamismo e spinta offensiva. La sua capacità di dribblare, effettuare cross precisi e la sua resistenza alla pressione lo rendono un profilo estremamente interessante per il calcio moderno. Prima dell’infortunio, aveva dimostrato di essere un elemento cruciale per il Lille, mettendo in mostra qualità sia in fase difensiva che offensiva. La sua ascesa è stata interrotta da un grave infortunio al legamento crociato anteriore (ACL) subito a ottobre 2024, che lo ha tenuto lontano dai campi per il resto della stagione. La prognosi indicava un rientro previsto per l’inizio della prossima stagione, verosimilmente agosto 2025, il che richiede una valutazione approfondita delle sue condizioni fisiche attuali e future.

Nonostante il recente stop, il Milan non ha perso di vista il talento cristallino di Santos. I rossoneri sono noti per la loro strategia di investimento su giovani promettenti con un alto potenziale di crescita, e Tiago Santos si inserisce perfettamente in questo quadro. La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro, una cifra considerevole ma ritenuta giustificabile per un giocatore delle sue qualità e prospettive. Tuttavia, l’affare dipenderà fortemente dalle giuste condizioni, soprattutto per quanto riguarda il suo recupero fisico completo e l’esito dei test medici.

L’acquisto di un terzino destro è una priorità per il Milan, che cerca rinforzi sulla fascia per garantire copertura difensiva e incisività in attacco. La dirigenza milanista, guidata da un’attenta analisi dei dati e del potenziale di crescita, vede in Santos un profilo ideale per il futuro della squadra. Se le condizioni fisiche del giocatore portoghese daranno le garanzie necessarie, il Milan è pronto a tornare alla carica per assicurarsi le sue prestazioni. Il ritorno in campo di Tiago Santos sarà monitorato con grande attenzione, e il club è pronto a scommettere su di lui per rafforzare la corsia destra e aggiungere ulteriore qualità e imprevedibilità alla manovra rossonera. L’estate si preannuncia calda sul fronte mercato per il Milan, con Tiago Santos al centro di un potenziale affare che potrebbe segnare una svolta significativa per la prossima stagione.