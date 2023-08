Mercato Milan, manca l’accordo tra Juve e Lazio per Pellegrini: inserimento rossonero?

Luca Pellegrini resta un obiettivo di mercato del Milan. Il terzino della Juventus non ha ancora trovato l’accordo con la Lazio

Tra i nomi fatti per il mercato Milan c’era anche quello di Luca Pellegrini. Il terzino piace ai rossoneri come vice Theo, ma ad avere la meglio per il suo arrivo sembrava poter essere la Lazio.

Tuttavia, come riferisce Gianluca Di Marzio, manca ancora l’accordo tra i biancocelesti e la Juve, con il club di Lotito che avrebbe proposto una cifra diversa (e più bassa) per l’obbligo di riscatto. I due club sono a lavoro pe ricucire.