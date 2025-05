Mercato Milan, Lucca pista caldissima! Può prendere il suo posto nella prossima stagione

Condividi via email

Mercato Milan, Lucca resta una pista caldissima per la prossima stagione: l’attaccante dell’Udinese può prendere il posto di Abraham

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, e in particolare dal giornalista Daniele Longo, il calciomercato Milan sembra interessato a Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, per rinforzare la propria rosa. Lucca ha avuto una stagione positiva con 11 goal in 32 partite di campionato.

Il Milan avrebbe già seguito Lucca a gennaio e ora lo valuta come possibile opzione per l’attacco, considerando anche il probabile addio di Tammy Abraham e le incertezze sul futuro di Luka Jovic. L’Udinese però lo valuta non meno di 30 milioni di euro.