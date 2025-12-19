Mercato Milan, occasione dalla Juventus a parametro zero. Le ultimissime. Segui gli aggiornamenti

Il calciomercato italiano si accende sull’asse Torino-Milano, con un nome che sta catalizzando l’attenzione degli addetti ai lavori: Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, noto per la sua incredibile dinamicità e la capacità di inserimento in zona gol, è diventato l’oggetto del desiderio dei rossoneri, decisi a rinforzare la mediana con un profilo di respiro internazionale.

Il fattore Spalletti e lo stallo con la Juventus

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato (Fonte: Analisi Mercato Rossonero), la crescita di McKennie sotto la gestione di Luciano Spalletti, il tecnico toscano celebre per il suo gioco offensivo e la valorizzazione dei talenti, è stata esponenziale. Nonostante l’americano sia diventato un titolare inamovibile nello scacchiere bianconero, il suo futuro a Torino è tutt’altro che certo.

Il contratto del texano scadrà il 30 giugno 2026. Le trattative per il rinnovo tra l’entourage del calciatore e l’AD bianconero Comolli sono attualmente in una fase di pericoloso stallo. Le richieste economiche e le ambizioni del giocatore non sembrano coincidere con l’offerta della Vecchia Signora, aprendo una crepa in cui il Diavolo si è inserito con estrema decisione.

La strategia di Igli Tare e Massimiliano Allegri

In questo scenario di incertezza, il Milan si muove con una nuova struttura dirigenziale e tecnica. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero rinomato per la sua abilità nel concludere affari strategici a costi contenuti, ha già individuato in McKennie il rinforzo ideale. La strategia è chiara: monitorare la situazione contrattuale per tentare l’affondo, magari sfruttando la possibilità di un colpo a parametro zero o a prezzo di saldo nel 2025.

A benedire l’operazione sarebbe anche Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del club meneghino che fa della solidità tattica e della gestione del gruppo i suoi punti di forza. Allegri conosce bene le caratteristiche di Weston, avendolo già allenato in passato, e lo riterrebbe perfetto per dare muscoli e geometrie al centrocampo della compagine rossonera.

Un’occasione d’oro per il club di Via Aldo Rossi

Per la società di Via Aldo Rossi, riuscire a strappare un titolare della concorrenza diretta rappresenterebbe non solo un rinforzo tecnico, ma anche un segnale di forza sul mercato. Il club rossonero vuole tornare a dominare in Italia e in Europa, e l’innesto di un calciatore nel pieno della maturità agonistica come l’americano sarebbe un tassello fondamentale nel mosaico che Tare e Allegri stanno costruendo.