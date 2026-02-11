Mercato Milan, definita la cessione a titolo definitivo di Jimenez: ecco tutte le cifre dell’affare

Mercato Milan, il passaggio a titolo definitivo di Jimenez al Bournemouth è ormai definito: ecco tutte le cifre della cessione

Il mercato del Milan entra nel vivo con una cessione che garantisce ossigeno immediato alle casse societarie. Attraverso il consueto aggiornamento sul proprio canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato che l’operazione per il passaggio definitivo di Alex Jimenez al Bournemouth è giunta alla conclusione. Tutti i documenti sono stati ratificati, sancendo l’addio del giovane laterale spagnolo alla squadra di Massimiliano Allegri per un’avventura a titolo definitivo in Premier League.

I dettagli economici dell’operazione sorridono in parte al club rossonero, nonostante la complessa struttura degli accordi precedenti con il Real Madrid. «Diventa a titolo definitivo un nuovo giocatore del Bournemouth: 19 milioni di euro la cifra, con il Real Madrid che mantiene il 50% di quest’operazione, il resto andrà al Milan» ha spiegato Romano, confermando che il tesoretto milanista inizierà a rimpinguarsi sensibilmente.

Mercato Milan, bonus e incassi: buone notizie per il bilancio

Oltre alla quota fissa, il Milan potrà beneficiare di ulteriori entrate legate al rendimento del calciatore in Inghilterra. La dirigenza rossonera ha infatti inserito delle clausole che potrebbero far lievitare sensibilmente la somma finale incassata, garantendo una plusvalenza preziosa da reinvestire nella prossima sessione estiva.

Secondo quanto rivelato dal giornalista, «ci sono anche dei bonus superiori ai 3 milioni di euro, quindi buone notizie per le casse del Milan». Questa operazione rappresenta il primo tassello del piano di cessioni dei giocatori in prestito, permettendo al DS Tare e alla dirigenza di pianificare con maggiore serenità i futuri colpi in entrata per rinforzare la rosa rossonera.