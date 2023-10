Mercato Milan, tre ipotesi per l’attacco del futuro: c’è una new entry nelle idee del club rossonero. Le ultime

Sarebbero tre i nomi sul taccuino della dirigenza del Milan per rinforzare l’attacco di Pioli in vista della prossima stagione. Le prime due sono ormai delle certezze, l’ultima di fatto è una new entry.

Com riportato da Calciomercato.com, non ci sono solo Taremi e David in questo ristretto elenco. Fra gli osservati speciali c’è anche il nigeriano Orban, attaccante classe 2002 del Gent.