Mercato Milan, per il centrocampo spunta un nuovo nome! I dettagli. I rossoneri guardano nuovamente in casa Porto

La questione Rade Krunic ha portato il Milan ad accelerare per trovare subito un piano B a centrocampo e cerca non solo in Italia, ma anche all’estero.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Furlani e Moncada hanno chiesto informazioni al Porto per Marko Grujic del Porto. Centrocampista ideale per il gioco di Pioli, ma come dimostrato con Taremi la squadra portoghese è bottega cara: per questo, si aspetterà la fine del calciomercato per eventuali mosse.