Mercato Milan, incredibile retroscena! C'entrano Furlani e Scaroni, per quel tipo di colpi serve... Ultimissime

Mercato Milan, importante novità svelata dalla Gazzetta dello Sport: per i colpi superiori ai 30 milioni servono le firme di Furlani e Scaroni

Il calciomercato Milan è pronto a fare sul serio per Ardon Jashari, il giovane talento svizzero che si è imposto come uno dei principali obiettivi per rafforzare il centrocampo rossonero. Secondo le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, l’investimento previsto per assicurarsi le prestazioni del calciatore si aggira intorno ai 30 milioni di euro, a cui si aggiungeranno dei bonus legati a obiettivi specifici. Questa cifra, considerevole per un giocatore ancora in fase di piena crescita, testimonia la ferma volontà del club di Via Aldo Rossi di puntare su profili giovani ma di grande prospettiva.

L’operazione, data la sua entità economica, seguirà un iter ben preciso all’interno della dirigenza milanista. Come sottolineato dalla “Rosea”, per spese superiori ai 20 milioni di euro sono necessarie le firme congiunte del presidente Paolo Scaroni e dell’amministratore delegato Giorgio Furlani. Quest’ultimo, in particolare, avrà la facoltà di apporre la sua firma anche da remoto, garantendo così la fluidità delle operazioni burocratiche anche in caso di sua assenza fisica dagli uffici di Milano. Questa procedura sottolinea l’importanza e la strategicità dell’investimento su Jashari, che rientra pienamente nella visione di un Milan che vuole costruire una squadra solida e competitiva per il futuro.

L’arrivo di Ardon Jashari al Milan è fortemente voluto da Tare, il nuovo direttore sportivo rossonero, che fin dal suo insediamento ha indicato il centrocampista come la prima scelta per rinforzare la linea mediana. La sua visione e la sua capacità di individuare talenti promettenti sono state cruciali in questa trattativa, con Tare che ha lavorato con insistenza per portare Jashari a Milano. L’ex dirigente della Lazio è noto per la sua abilità nello scovare giocatori dal grande potenziale e Jashari si inserisce perfettamente in questa filosofia. La sua versatilità, la sua visione di gioco e la sua capacità di recuperare palloni lo rendono un profilo ideale per il modulo e le idee di gioco del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri.

L’acquisto di Jashari rappresenterebbe un segnale forte al campionato e ai tifosi, dimostrando l’ambizione del Milan di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. Il centrocampo, in particolare, è un reparto che necessita di nuove energie e qualità, e l’inserimento di Jashari, affiancato magari a giocatori di maggiore esperienza, potrebbe creare una combinazione vincente. L’attenzione del club è focalizzata sulla costruzione di una rosa profonda e bilanciata, capace di affrontare i molteplici impegni della stagione.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, Jashari si unirà a una squadra che, sotto la guida di Allegri e la supervisione di Tare, punta a tornare ai vertici del calcio italiano. La prossima sessione di mercato si preannuncia ricca di movimenti per il Milan, con l’obiettivo di costruire una rosa all’altezza delle aspettative.